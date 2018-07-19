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Чернишов іде з посади президента Київстар і залишає групу Veon

Петро Чернишов залишає посаду президента компанії Київстар і йде з холдингу Veon. Причини відставки невідомі.

Про це повідомили у групі компаній Veon.

Його місце тимчасово займе Олександр Комаров, який раніше керував мобільним оператором Beeline у Казахстані – на додаток до своїх поточних обов’язків.

Петро Чернишов вже прокоментував свій відхід:

– Я спокійний за Київстар: ще буде багато цікавих проектів запущено і оголошено у 2018 і, особливо, у 2019 роках – але про них тепер нехай говорить новий СЕО. Я передаю йому зростаючу компанію в дуже хорошому стані і впевнений, що Київстар продовжить упевнений рух вперед до нових рекордів, за заповітами Джима Коллінза у книзі Від хорошого до великого, як це було і з Карлсберг Україна після нашого розставання, – пише він на сторінці в Facebook.

Петро також зазначив результати роботи:

  • 1-й квартал 2018 року – найвдаліший за всю історію Київстару за часткою ринку – 49%, з відривом у впевнені 12% від найближчого конкурента.
  • Прибуток за минулий рік був теж рекордний в історії компанії, хоча, треба чесно визнати, що девальвація дозволяє нам хизувалася лише цифрами у гривнях.
  • За ці 4 роки пройшли аукціон з 3G і два по 4G, де ми купили найбільше частот. Це дозволило Україні (останній, на жаль, у світі) запустити ці технології. Тепер Київстар запускає 4G в діапазоні 1800 по всій країні – після зняття американських санкцій проти компанії ZTE це вже можливо. Всього у нас буде приблизно удвічі більше 4G базових станцій, ніж у найближчого конкурента (навіть на сьогодні працює вже трохи більше).

Жизнь продолжается!(English text below)Если кратко: я завершаю свою деятельность на посту Главы региона Евразии и…

Опубліковано Peter Chernyshov Четвер, 19 липня 2018 р.

Читайте: Київстар і Vodafone запустили швидкісний 4G: коли і в яких областях

Нагадаємо, Чернишов очолив Київстар у червні 2014 року.

У лютому 2018 року він був призначений главою євразійського напрямку з розвитку компанії Veon, взявши на себе відповідальність за розвиток бізнесу Veon у Вірменії, Грузії, Казахстані, Киргизстані, Таджикистані, Україні та Узбекистані. При цьому він залишився президентом Київстару.

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