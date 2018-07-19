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Схожий на Airbus: у Франції показали гібрид літака та потяга

Французька компанія Akka Techonologies показала проект гібрида літака та потяга Link & Fly.

самолет-поезд

Відео опубліковане на YouTube‐каналі компанії.

Основна частина Link & Fly, яка може працювати як наземний транспорт, приєднується до крил і стає літаком.

За габаритами борт схожий на Airbus A320: розмах його крил становить 49 метрів, довжина — 34 метри, висота — 8 метрів. Літальний апарат вміщує 160 пасажирів.

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Компанія вважає, що дана розробка дозволить розвантажити великі транспортні шляхи і збільшить попит на авіаперельоти, адже пасажирам не доведеться самостійно добиратися в місто з повітряної гавані, яка часто знаходяться на околиці або в іншому населеному пункті.

Нагадаємо, компанія Siemens представила новий високошвидкісний пасажирський поїзд Velaro Novo, здатний розвивати швидкість від 250 до 360 км/ч.

Фото: скріншот/YouTube.

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