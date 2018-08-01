Модернізований варіант радянського бронетранспортеру БТР-60ПБ обладнали більш потужним двигуном і сучасними засобами спостереження, радіозв’язку та навігації.

Київська приватна компанія КОРТ презентувала БТР-60 МК – модернізований варіант радянського бронетранспортеру БТР-60ПБ, який перебуває на озброєнні ЗСУ.









Швидший і надійніший: в Україні модернізували радянський БТР-60ПБ / 5 фотографий

Як повідомляється на сайті Ukrmilitary, при модернізації бронетранспортера БТР-60 виконуються наступні роботи:

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морально застарілі бензинові двигуни ГАЗ замінюються на сучасні дизельні двигуни у виконанні “military” (підвищуються питома потужність та обертаючий момент, росте максимальна швидкість руху, зростає надійність машини);

вдосконалюється гальмівна система;

люки розширюються відповідно до сучасних параметрів екіпірування бійця, що забезпечує пришвидшення висадки та посадки десанту;

БТР обладнується сучасними засобами спостереження, радіозв’язку та навігації;

комплектуючі виробництва країни-агресора замінюються на комплектуючі вітчизняного виробництва або інших іноземних постачальників;

додаткове бронювання (опція);

встановлюється бойовий модуль за вимогою замовника.

Нагадаємо, у Чернігівській області провели випробування нового бойового модуля.