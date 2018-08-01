PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Швидший і надійніший: в Україні модернізували радянський БТР-60ПБ/

Швидший і надійніший: в Україні модернізували радянський БТР-60ПБ

Модернізований варіант радянського бронетранспортеру БТР-60ПБ обладнали більш потужним двигуном і сучасними засобами спостереження, радіозв’язку та навігації.

Київська приватна компанія КОРТ презентувала БТР-60 МК – модернізований варіант радянського бронетранспортеру БТР-60ПБ, який перебуває на озброєнні ЗСУ.

image image image image image
Швидший і надійніший: в Україні модернізували радянський БТР-60ПБ / 5 фотографий

Як повідомляється на сайті Ukrmilitary, при модернізації бронетранспортера БТР-60 виконуються наступні роботи:

Читайте: В Україні випробували новий протитанковий гранатомет Ланцея

  • морально застарілі бензинові двигуни ГАЗ замінюються на сучасні дизельні двигуни у виконанні “military” (підвищуються питома потужність та обертаючий момент, росте максимальна швидкість руху, зростає надійність машини);
  • вдосконалюється гальмівна система;
  • люки розширюються відповідно до сучасних параметрів екіпірування бійця, що забезпечує пришвидшення висадки та посадки десанту;
  • БТР обладнується сучасними засобами спостереження, радіозв’язку та навігації;
  • комплектуючі виробництва країни-агресора замінюються на комплектуючі вітчизняного виробництва або інших іноземних постачальників;
  • додаткове бронювання (опція);
  • встановлюється бойовий модуль за вимогою замовника.

Нагадаємо, у Чернігівській області провели випробування нового бойового модуля.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Винищувач МіГ
На озброєння ЗСУ передали модернізовані винищувачі МіГ
Військова допомога США: українські бійці ССО отримали сучасні “нічники”
Підвищення зарплати військовим 2018: коли і на скільки
Ракетники ЗСУ готові відбити масовану атаку авіації на Донбасі – Командування
День Сил спецоперацій
Україна відзначає День Сил спеціальних операцій
Кораблі НАТО зайшли у Чорне море
Конгрес США підтримав виділення $250 млн українській армії
В Україні успішно випробували протитанкові керовані ракети
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка