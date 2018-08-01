Швидший і надійніший: в Україні модернізували радянський БТР-60ПБ

Модернізований варіант радянського бронетранспортеру БТР-60ПБ обладнали більш потужним двигуном і сучасними засобами спостереження, радіозв’язку та навігації.
Київська приватна компанія КОРТ презентувала БТР-60 МК – модернізований варіант радянського бронетранспортеру БТР-60ПБ, який перебуває на озброєнні ЗСУ.
Як повідомляється на сайті Ukrmilitary, при модернізації бронетранспортера БТР-60 виконуються наступні роботи:
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- морально застарілі бензинові двигуни ГАЗ замінюються на сучасні дизельні двигуни у виконанні “military” (підвищуються питома потужність та обертаючий момент, росте максимальна швидкість руху, зростає надійність машини);
- вдосконалюється гальмівна система;
- люки розширюються відповідно до сучасних параметрів екіпірування бійця, що забезпечує пришвидшення висадки та посадки десанту;
- БТР обладнується сучасними засобами спостереження, радіозв’язку та навігації;
- комплектуючі виробництва країни-агресора замінюються на комплектуючі вітчизняного виробництва або інших іноземних постачальників;
- додаткове бронювання (опція);
- встановлюється бойовий модуль за вимогою замовника.
Нагадаємо, у Чернігівській області провели випробування нового бойового модуля.