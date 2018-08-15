Повнопривідний медичний евакуаційний автобус має 9 місць для медичного персоналу та 6 місць для поранених (лежачи).

ТМ Polycar створив повнопривідний медичний евакуаційний автобус 4х4, виконаний на базі нового автобуса-позашляховика Torsus Praetorian.

Машина була представлена в одній з військових частин Національної гвардії України, пише Ukrmilitary.

Автобус-позашляховик Torsus Praetorian розроблений та випускається чеською компанію Pulsar Expo, яка заснована у 2014 році українським подружжям Вахтангом Джукашвілі та Юлією Хомич. Виробництво розміщене у Європейському Союзі.



Для військових створили евакуаційний автобус-позашляховик / 2 фотографии

Медична версія Torsus Praetorian має 9 місць для медичного персоналу та шість місць для поранених (лежачи), обладнана механізмом вивантаження та завантаження поранених (час підняття пораненого 25 секунд).

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Torsus Praetorian базується на шасі вантажівки MAN, комплектується дизельним двигуном MAN потужністю 240 к.с.

Нагадаємо, у Чернігівській області провели випробування нового бойового модуля.

Фото: ukrmilitary.com