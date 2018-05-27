Як працює мозок: Супрун спростувала популярний міф

Теорія про те, що мозок людини використовує лише 10% своєї потужності, лише міф.

Про це написала у Facebook виконувач обов’язків глави МОЗ Уляна Супрун.

– Ідея щодо того, що наш мозок не працює на всі 100%, лише приємна легенда, на якій довгий час наживалися шарлатани, які обіцяли “включити” його на всю потужність та збільшити продуктивність, задіявши пасивні ділянки мозку, – переконує вона.

За її словами, науковцям за допомогою МРТ-діагностики вдалося наочно продемонструвати, як різні ділянки мозку реагують у відповідь на різні подразники, чітко доводячи, що людина використовує свій мозок на 100%.

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– Тому наш мозок працює справно, більш того, фіксування цих активних 10% пов’язане з його унікальною здатністю зберігати енергію та керувати задачами, – пише Супрун.

При цьому, на її думку, найкращий спосіб допомогти мозку працювати краще – це здоровий спосіб життя.

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