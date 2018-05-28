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Чи можна захворіти від кондиціонера – відповідь Супрун

Переконливих доказів зв’язку між використанням кондиціонерів і погіршенням стану здоров’я немає.

Про це заявила в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун у Facebook.

– Щодо негативних симптомів, то найбільш поширені з тих, про які повідомляли учасники досліджень, включали виникнення кашлю, подразнень слизової оболонки, труднощі з диханням, головний біль та втому. Утім, чи це справді пов’язано з кондиціонером? Дослідники так і не знайшли переконливих доказів щодо такого зв’язку, – пише Супрун.

За словами Супрун, якщо ви довго перебуваєте у закритому просторі, це справді може виникати. У такому разі важливо частіше провітрювати приміщення та виходити на подвір’я.

Свіже повітря, навіть у спекотну погоду, необхідне для організму. Сам по собі кондиціонер не є чимось небезпечним.

Вона також зазначила, що дуже важливо користуватися кондиціонером правильно. Супрун радить регулярно доглядати за кондиціонером, уникати різкого перепаду температур та слідкувати за вологістю повітря у приміщенні.

Читайте: Як почистити кондиціонер своїми руками

Нагадаємо,  вчені розповіли, чому не варто збивати температуру.

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