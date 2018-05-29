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Чи можна лікуватися травами – відповідь Супрун

Лікування травами (фітотерапія) може бути потенційно небезпечним і привести до серйозного отруєння організму.

Лікування травами

Інформація про те, що фітотерапія може швидко та легко вилікувати від усіх хвороб, є маніпуляцією і спробою заробити гроші, розповідає в.о. глави МОЗ Уляна Супрун у Facebook.

– Хоча трави здаються нешкідливими (адже ми використовуємо їх для приготування їжі), деякі з них можуть бути потенційно небезпечними та привести до серйозного отруєння організму.

Активні речовини, що містяться в рослинах, мають різну хімічну природу і впливають на організм неоднаково, – зауважує Супрун.

Концентрації речовин теж можуть відрізнятися – наприклад, у фазах до, під час і після цвітіння. А в різних частинах однієї і тієї ж рослини може відрізнятись навіть якісний склад.

Більш того, поява лікувального чи побічного ефекту після фітотерапії може спостерігатися тільки після тривалого прийому рослинного препарату.

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За словами Супрун, багато сучасних препаратів містять активні речовини, що є в рослинах, але їхнє застосування у медицині відрізняється правильним способом збирання, тривалою фармацевтичною підготовкою, різноманітними дослідженнями та ретельною діагностикою у лабораторіях.

А саме лікування відбувається під наглядом медика та лише в комплексі з іншими лікарськими засобами.

До слова, раніше МОЗ підготувало законопроект про скасування видачі спеціального дозволу на заняття народною медициною.

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