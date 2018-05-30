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Магнітні бурі у червні – небезпечні дні

На початку літа, з 1 по 5 червня, в Україні очікується сплеск геомагнітних бурь.

Магнітні бурі

Про це повідомляє Лабораторія рентгенівської астрономії Сонця.

Найнебезпечніші дні – 1 та 2 червня, коли буря підніметься до рівня G2.

У наступні три дні ті, хто страждає артеріальною гіпертонією і гіпотонією, хворобами серця, ще будуть відчувати їх наслідки.

Читайте: Календар магнітних бур на 2018 рік (ІНФОГРАФІКА)

Ми вже писали про те, що у 2018 році Землю очікують 20-35 геомагнітних бур, серед яких 2-4 великі та дуже великі.

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