Магнітні бурі у червні – небезпечні дні

На початку літа, з 1 по 5 червня, в Україні очікується сплеск геомагнітних бурь.
Про це повідомляє Лабораторія рентгенівської астрономії Сонця.
Найнебезпечніші дні – 1 та 2 червня, коли буря підніметься до рівня G2.
У наступні три дні ті, хто страждає артеріальною гіпертонією і гіпотонією, хворобами серця, ще будуть відчувати їх наслідки.
Читайте: Календар магнітних бур на 2018 рік (ІНФОГРАФІКА)
Ми вже писали про те, що у 2018 році Землю очікують 20-35 геомагнітних бур, серед яких 2-4 великі та дуже великі.
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