Що таке астма і 5 несподіваних фактів

Щорічно 30 травня відзначається Всесвітній день боротьби з астмою та алергією, заснований 20 років тому за рішенням ВООЗ. Від астми страждають 235 млн осіб на планеті, в Україні – 210 тисяч. Що це за хвороба і до чого вона може призвести – в матеріалі Фактів ICTV.

Лікування астми в Україні

Астма належить до захворювань, які найбільше впливають на показники смертності в Україні. Саме тому препарати від бронхіальної астми можна отримати безкоштовно або з незначною доплатою за програмою Доступні ліки.

За даними Міністерства охорони здоров’я, лише за рік роботи програми регулярний прийом препаратів та відвідування лікаря суттєво вплинули на зменшення кількості критичних станів у хворих. Так, українці викликали швидку через напади бронхіальної астми на 6% менше.

Щоб отримати ліки за програмою, необхідно звернутися до свого сімейного лікаря чи терапевта, який випише рецепт. Його можна обміняти на ліки в аптеці з позначкою Доступні ліки.

Що таке астма

Це хронічне захворювання, яке проявляється періодичними нападами задишки та свистячими хрипами.

Частота та ступінь важкості цих симптомів можуть бути різними. Інтервал між нападами коливається від однієї години до одного дня. Як правило, це стається під час фізичної активності або вночі.

Бронхіальною астмою можуть хворіти люди усіх вікових груп, але найчастіше це діти та молодь.

Бронхіальна астма розвивається як хронічне запалення дихальних шляхів, а саме бронхів, що призводить до підвищення чутливості нервових закінчень в дихальних шляхах та їх швидкого подразнення.

Під час нападу збільшуються слизові оболонки бронхіол, внаслідок чого звужуються дихальні шляхи, людина не може нормально вдихнути чи видихнути.

Часті напади астми значно погіршують якість життя: хворі страждають від безсоння, втоми, низької активності. Крім того, від нападу можна померти!

Причини астми

На жаль, астму неможливо вилікувати – лише тримати під контролем прояви симптомів.

Визначити основні причини астми не вдалося й досі, проте більшість експертів погоджуються, що генетична схильність у поєднанні з зовнішніми подразниками є найбільш поширеними факторами ризику.

Перелік причин бронхіальної астми виглядає приблизно так:

Алергени (люди, які страждають від алергічного риніту або атопічного дерматиту, мають у 3-5 разів вищий ризик захворіти на бронхіальну астму). Більш того, бронхіальна астма може спровокувати алергією на певні подразники. Спадковість (якщо хтось із ваших рідних хворів на астму – ви у групі ризику). Шкідливі умови праці (вплив хімічних подразників, особливо на робочому місці). Низька вага при народженні та куріння матері під час вагітності. Часті застуди. Деякі медикаменти – аспірин, протизапальні і знеболюючі препарати, ліки від тиску (бетаблокатори). Ожиріння. Низька фізична активність.

Фактори, які сприяють розвитку бронхіальної астми, – це домашні алергени (пил і пилові кліщі, пліснява), домашні тварини (шерсть, пір’я, слина тощо), таргани і засоби побутової хімії.

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При цьому несприятливі погодні умови (холодне повітря), сильне емоційне (страх або гнів) та фізичне навантаження можуть викликати посилення симптомів або розвиток ускладнень астми.

Профілактика астми

Щоб зменшити ризики бронхіальної астми:

слідкуйте за чистотою вдома – регулярно прибирайте і провітрюйте приміщення;

обмежте використання побутової хімії, а під час прибирання користуйтеся гумовими рукавичками і маскою;

стежте за рівнем сухості повітря, за потреби – зволожуйте і фільтруйте його спеціальними приладами;

при перших підозрах на алергію звертайтеся до лікаря;

оскільки причиною астми можуть стати деякі препарати, не займайтеся самолікуванням, перед прийомом будь-яких ліків радьтеся з лікарем;

будьте активними, навіть якщо ви не займаєтесь спортом, мотивуйте себе гуляти щодня за будь-якої погоди.

Лікування бронхіальної астми

Ми уже писали, що астма – це серйозне хронічне захворювання, яке вимагає медичного контролю. Якщо ви не будете дотримуватись спеціального режиму лікування, то наслідки можуть бути трагічними.

Курс лікування має призначати лікар. Раннє лікування призводить до стійкої ремісії, а прийом базових препаратів сповільнює прогресування хвороби.

Важливо також уникати можливих факторів ризику розвитку астми – подразників, які викликають запалення дихальних шляхів.

5 фактів про астму

№1 – Гігієнічна гіпотеза поширення астми

Тобто, якщо в дитинстві людина живе у чистоті та рідко стикається з бактеріями і вірусами, то її імунна система розвивається неправильно і згодом бурхливо реагує навіть там, де не треба. Також на розвиток астми впливають забруднене повітря, спадковість і наявність алергії.

№2 – Астма невиліковна

Від астми не можна позбутися повністю. Щоправда, якщо хвороба почалася в дитинстві, з роками симптоми можуть зникнути, але потім знову повернутися. У дорослих надій на це менше. Хворобу можна тримати під контролем за допомогою інгаляторів: одні використовують під час нападу, інші – регулярно, щоб напад не почався.

№3 – Астма уповільнює розвиток підлітків

Австралійські вчені у 2016 році довели зв’язок між астмою і розвитком підлітків. Вони вимірювали зріст дітей, хворих на астму, і порівнювали з даними їх здорових однолітків. Дослідження почалося, коли дітям було 8 років, і тривало до досягнення 14 років. На розвиток хлопчиків астма не вплинула, а у дівчаток-астматиків майже у 4 рази частіше зустрічалася затримка росту. Однак, ці висновки для хлопчиків неможна вважати остаточними, оскільки вони, на відміну від дівчаток, продовжують рости після 14 років, і затримка може проявитися пізніше.

№4 – Астма підвищує ризик психічних розладів

Згідно з останніми дослідженнями, астма і сезонна алергія підвищують ризик психічних розладів майже в 1,7 рази. Причину вчені поки не з’ясували. Можливо, справа в імунній системі, яка виділяє надто багато захисних речовин, що порушує роботу мозку.

№5 – Астма знижує потенцію

Чоловіків з бронхіальною астмою часто турбує еректильна дисфункція. Імовірно, причина у безперервному запаленні.

До слова, нещодавно учені знайшли спосіб попередити алергію.