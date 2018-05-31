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5 фактів про вплив куріння на серце

У Всесвітній день без тютюну Міністрество охорони здоров’я назвало 5 неочевидних фактів, які пов’язують куріння і здоров’я серця.

Серцевий напад

У МОЗ зазначають, що цього року темою дня без тютюну є саме боротьба з серцево-судинними захворюваннями, бо куріння дуже часто є однією із головних причин смертей від цих хвороб.

№1 – Куріння викликає ішемічну хворобу серця, інсульт і хворобу периферичних судин

№2 – Одна з десяти смертей від серцево-судинних захворювань спричинена курінням

В Україні щороку від серцево-судинних захворювань, спричинених курінням, помирає 50 тис. людей. Це 12% від усіх смертей від хвороб серця. З тих самих причин у світі кожен рік помирає близько 2 млн людей.

№3 – Один рік без цигарок вдвічі знижує ризик ішемічної хвороби серця

При цьому ризик розвитку цієї хвороби знижується до рівня тих, хто ніколи не курив, упродовж 15 років.

№4 – За 5-15 років без тютюну ризик інсульту знижується до рівня некурців

№5 – Відмова від куріння вдвічі знижує ризик повторного інфаркту

ЧитайтеЦіни на цигарки в Україні і світі (ІНФОГРАФІКА)

Раніше Факти ICTV зібрали 10 причин кинути курити саме сьогодні.

Фото: МОЗ

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