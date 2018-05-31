Хто отримує більше задоволення від їжі – худі чи товсті

Дослідження британських медиків показало, що люди із зайвою вагою отримують менше задоволення від їжі, ніж худі.

Протягом двох тижнів вони спостерігали за 20 людьми з нормальною вагою і 33 – з ожирінням, пише Independent.

Аби з’ясувати, яка харчова поведінка призводить до ожиріння, дослідники розробили спеціальний додаток для смартфона, в якому учасники експерименту мали записувати свої спонтанні думки про їжу, незалежно від того – ситі вони чи голодні.

Вони також відзначали інтенсивність почуття голоду за 10-бальною шкалою. За тією ж шкалою визначали, наскільки сподобалася їжа. Додаток фіксував час їжі та тривалість трапези.

Результати дослідження вражають – люди з ожирінням відчували голод рідше худих і менше насолоджувалися їжею.

Причина у тому, що зайва вага була викликана не підвищеним почуттям голоду, а прагненням отримати задоволення, якого їм бракувало.

У групі людей з нормальною вагою бажання перекусити не посилювалося, коли доводилося опиратися спокусі, а задоволення від їжі було високим.

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Раніше Факти ICTV писали, що вчені знайшли в організмі людейособливих мікробів, які сприяють розвитку ожиріння.