Спалах кору: за тиждень понад 1300 нових хворих

У Міністерстві охорони здоров’я заявляють, що зупинити спалах кору може тільки посилена імунізація.

В Україні триває спалах кору, минулого тижня захворіли 1334 людини – 522 дорослих і 812 дітей.

Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров’я.

– Від початку року на кір в Україні захворіли 18 144 людей – 7 378 дорослих і 10 766 дітей. За цей час від ускладнень кору померло дев’ятеро людей: шестеро дітей і троє дорослих, – йдеться у звіті.

– Зупинити спалах може тільки посилена імунізація, – підкреслили у відомстві.

Найбільше людей захворіли на кір у Львівській (всього 2399 людей: 759 дорослих і 1640 дітей), Закарпатській (всього 2377 людей: 447 дорослих і 1930 дітей), Івано-Франківській (всього 2280 людей: 670 дорослих і 1610 дітей), Одеській (всього 1720 людей: 847 дорослих і 873 дитини), місті Києві (всього 1250 людей: 778 дорослих і 472 дитини) та Чернівецькій (всього 1137 людей: 373 дорослих і 764 дитини) областях.

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У МОЗ наголосили на необхідності проведення щеплення усім, хто не отримав вчасно дві дози вакцини КПК, та закликали органи місцевого самоврядування посилити заходи з вакцинації.

До слова, Факти ICTV писали, як дізнатися, чи є імунітет до кору.