Як кинути палити: 5 способів і 5 блоків

Скільки б не говорили про шкоду куріння для здоров’я, курців не стає менше. Ця тема обросла вже безліччю міфів, які багатьом заважають позбутися згубної звички.

Розкладемо по поличках найпоширеніші міфи про куріння і дієві способи розпрощатися з цигаркою.

Міфи про куріння

Курці палять, бо самі так хочуть

Насправді ж, ті, хто підкурював першу сигарету, не збирався ставати курцем на все життя. Вони продовжують курити тільки тому, що занадто бояться навіть спробувати кинути.

Курці не можуть кинути палити через слабку силу волі

Це не так. Не відсутність сили волі не дає курцям кинути палити. Це, скоріше, конфлікт волі, адже ніхто, крім самого курця, не змушує його курити. Всі курці одночасно хочуть кинути палити і хочуть продовжувати.

Куріння – просто звичка

Це не звичка, а наркотична залежність! Це основне, що заважає курцям кинути палити. Вони ставляться до куріння як до звички, тим самим знижуючи у себе в голові ступінь ризику, і намагаються кинути палити, використовуючи неправильну інформацію.

Коли я кидаю курити, я стаю нервовим

Потрібно розуміти, що все погане, що пов’язано з цигарками, відбувається з тобою не тому, що ти кидаєш курити, а тому що колись почав.

Якщо я кину палити, я погладшаю

Куріння і вага не мають прямого зв’язку. Просто, коли людина кидає палити за допомогою сили волі, їй здається, що вона приносить якусь велику жертву, і їй чимось потрібно замінювати цигарки.

Кинути палити дуже складно

Куріння, як і будь-яка наркотична залежність, складається з залежності фізіологічної та психологічної. Єдине, від чого страждають курці, коли кидають палити, це уявна депресія і почуття жертвування, викликане тим, що їм здається, що їх позбавляють задоволення і підтримки. Як тільки ти розумієш, що нічим не жертвуєш, а навпаки позбуваєшся однієї з найстрашніших хвороб, від якої ти коли-небудь страждав, кинути палити стає дуже легко.

5 способів забути про цигарки

Ти розумієш, що паління шкідливе і вже не актуальне, але все ж продовжуєш курити? Пам’ятай: сигарети – це як уїдливий стереотип, зламати який вдається не всім. Спробуй поставити перед собою мету, подолати цю перешкоду. Задай собі питання: а чи можу я належати до тих людей, які ламають ці стереотипи? Багатьом сигарети допомагають сконцентруватися або розслабитися, відчути себе краще у колі друзів. Але ніхто не замислюється над тим, що наше життя до куріння нічим не відрізнялося. Спитай себе: хіба до моменту, коли ти почав курити, кожен з нас не міг нормально насолоджуватися життям і спілкуватися? Невже для концентрації уваги на якій-небудь справі нам було потрібно закурювати цигарку? Знову ж таки – важливо зрозуміти, що куріння не звичка, а наркотична залежність, яка з часом стає тільки сильнішою. Від огидної звички позбутися набагато легше, а ось із залежністю потрібно ще поборотися. Хіба тобі потрібні такі проблеми? Для того, щоб кинути палити, в першу чергу, треба розібратися у собі і прийти до висновку, що в цигарках немає ніякого задоволення. Це ілюзія, яка, якщо її не позбутися, може погубити твоє здоров’я. Не потрібно приносити себе в жертву перед тим, як прийти до висновку про припинення куріння. Ви повинні налаштуватися на позитивний лад і дати зрозуміти внутрішньому я, що, відмовившись від нікотину, життя стане краще.

Раніше вчені визначили, наскільки небезпечна для здоров’я одна викурена сигарета на день.

За матеріалами: ivona.bigmir.net

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