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Лікувати отрутою – вчені знайшли новий спосіб боротьби з раком

Низькі дози триоксиду миш’яку можна використовувати для лікування різних видів раку.

Медицина Вчені Здоров'я

Вчені Північно-Західного університету у США прийшли до висновку, що низькі дози триоксиду миш’яку змушують відступити гострий лейкоз проміелоцітарний (різновид раку крові), повідомляє MedicalXpress.

Дослідники створили нанобіни, які потрапляють в кровотік, досягають клітин пухлини і вивільняють отруту. Вона вбивала злоякісні клітини не завдаючи шкоди здоровим тканинам.

У результаті експериментів також стало відомо, що везикули з миш’яком ефективно вбивають клітини раку молочної залози, яєчників і легень.

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Вчені також хочуть прикріпити до нанобінів специфічні молекули, щоб пристосувати їх для лікування гліобластоми.

До слова, дослідження британських медиків показало, що люди із зайвою вагою отримують менше задоволення від їжі, ніж худі.

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