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Сода допомагає боротися з раком – вчені

Вчені з’ясували, що сода може підвищити ефективність хіміотерапії.

Вчений

Американські вчені з Інституту Людвіга по дослідженню раку прийшли до висновку, що сода може підвищити ефективність хіміотерапії, повідомляє EurekAlert!.

Дослідники стверджують, що розбавлена ​​в воді сода зменшує кислотність ракових клітин в глибині пухлини.

– Клітини не хочуть виробляти білки або інші біомолекули в стані стресу. Вони хочуть уповільнити хід подій і прокинутися лише тоді, коли все повернеться в норму. Ідея неймовірно проста. Це не якісь там ліки за сто тисяч доларів, це звичайна сода, – розповів автор дослідження Чі Ван Дан.

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Під час експериментів на мишах вчені з’ясували, що при підвищенні кислотності ракові клітини стають активнішими і пухлина краще піддається хіміотерапії.

До слова, лікування травами (фітотерапія) може бути потенційно небезпечним і призвести до серйозного отруєння організму.

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