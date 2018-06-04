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Секс після 50: вчені назвали перевагу

Сексуальна активність у літньому віці позитивно впливає на когнітивні здібності мозку та пам’ять.

Старість

Масштабне дослідження провели під керівництвом психолога Марка Аллена з Вуллонгонгського університету, передає Independent.

Результати дослідження засвідчили явний зв’язок між кількістю сексу та пам’яттю людини в літньому віці.

Так, у людей, які вели активне сексуальне життя і відзначали більш довірчі стосунки з партнером, був вищий бал у тестах на перевірку пам’яті.

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У дослідженні взяли участь понад 6 тисяч учасників (2672 чоловіків і 3344 жінок) віком від 50 років.

Вчені аналізували дані про стан здоров’я, спосіб життя, соціально-економічний статус, загальну задоволеність життям, а також про кількість сексу.

Через кілька років вчені провели повторне анкетування, і у фінальній частині дослідження перевірили пам’ять учасників за допомогою стандартного тесту на запам’ятовування слів.

Раніше вчені розповіли, як відсутність сексу впливає на здоров’я і самопочуття людини.

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