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Спалах кору на Одещині: захворіли бійці Нацгвардії

У частині Національної гвардії України у селі Жеребкове на Одещині зареєстровано спалах захворювання на кір

Нацгвардійці

Про це йдеться у повідомленні Ананьївської районної державної адміністрації.

За даними головного лікаря центральної районної лікарні Анатолія Койчева, близько 16 осіб вже готують до виписки. Койчев додав, що частина військовослужбовців вже виписані.

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Минулої суботи до лікарні були доставлені двоє військовослужбовців із підозрою на захворювання на кір.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров’я заявили, що в Україні триває спалах кору.

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