Вчені знайшли нову корисну властивість зеленого чаю

Зелений чай багатий молекулами складного флавоноїду, галлату епігаллокатехіну (EGCG), які уповільнюють утворення бляшок.

Британські вчені дійшли до висновку, що молекули складного флавоноїду, галлату епігаллокатехіну (EGCG), якими багатий зелений чай, уповільнюють формування бляшок, що закупорюють коронарні судини і можуть призвести до інфаркту, повідомляє Journal of Biological Chemistry.

Дослідження показало, що EGCG впливає на аполіпопротеїн А1 (apoA-I), білок-носій так званого хорошого холестерину.

Протеїн apoA-I накопичується з віком та може стимулювати відрив накопичених на стінках судин білкових бляшок, через що й може відбутися інфаркт.

Під час дослідження вчені додавали apoA-I в чай та нагрівали його у мікрохвильовці. У результаті EGCG зв’язується з білковими нитками і стимулює їхнє руйнування з утворенням нешкідливих фрагментів.

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Проте медики наголошують, що активне споживання зеленого чаю не обов’язково сповільнить розвиток коронарної недостатності.

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