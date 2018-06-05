Найкращі пози сексу від п’яти хвороб

Наприкінці XX століття прихильники східної медицини, зокрема – даосизму, на основі старовинних текстів розробили систему лікувального сексу.

Вони вважають, що необхідно лише вибрати правильну позу – і хвороба відступить безслідно, пише pohnews.org.

Пози у сексі, які позбавлять від 5-ти хвороб:

№1 – Переломи

Активне статеве життя сприяє зрощенню кісток після переломів, вважають прихильники даоського сексу. Наприклад, якщо людина зламала руку, необхідний спальний режим. Жінка – на лівому боці, ліва нога зігнута назад, чоловік обличчям до жінки. Достатно 5 разів на день по 9 фрикцій протягом 10 днів.

№2 – Варикоз та мігрень

Якщо лягти, як у попередній позі, але на правий бік і робити 6 разів по 5 фрикцій протягом 10 днів, то стан судин покращиться і пройде головний біль.

№3 – Недокрів’я

У цьому випадку підходить традиційна поза наїзниці. Щоправда, вона лікує тільки анемію. Важливо! Жінка повинна бути повністю нерухома.

№4 – Запаморочення і загальна слабкість

Жінка лежить на спині, чоловік зверху. Проникнення повинно бути максимально глибоким. При цьому партнерка обертає стегнами 9 разів проти годинникової стрілки. Повторювати 9 разів протягом 9 днів.

№5 – Діабет

Наступна поза у сексі нормалізує роботу щитовидної залози і простати, а також допомагає при діабеті. Жінка на спині, вона охоплює ногами стегна чоловіка. Він рухається і проникає на 6-7 см. Жінка обертає стегнами за годинниковою стрілкою і назад. Повторювати за потреби.

Також дана техніка корисна для тих, хто захоплюється алкоголем, оскільки нормалізується робота печінки.

Читайте: Секс після 50: вчені назвали перевагу

До цієї методики не варто ставитися серйозно, бо для підтвердження лікувальних властивостей даоського сексу необхідно провести не один десяток наукових експериментів. У будь-якому випадку, заняття коханням нормалізують кров’яний тиск, покращують імунітет і психологічне здоров’я.

До речі, раніше вчені розповіли, як відсутність сексу впливає на здоров’я і самопочуття людини.