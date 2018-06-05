Супрун розвінчала 7 небезпечних міфів про інсульт

Уляна Супрун і лікар-невролог Юрій Фломін розвінчали 7 популярних міфів про інсульт.

Їх в.о. міністра охорони здоров’я опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

Міф 1. При інсульті потрібен спокій, а людину не можна перевозити з дому до лікарні або з клініки у клініку.

Дуже рідко відбуваються ситуації, коли перевезення в авто швидкої допомоги може погіршити стан хворого з інсультом. Це може бути при комі, кровотечі, тиску нижче 80 мм ртутного стовпчику.

Зазвичай пацієнта потрібно терміново помістити у лікарню, а якщо у ній немає потрібних ресурсів (томографа, фахівців, сучасної лабораторії), то його потрібно перевезти в іншу клініку.

Міф 2. Якщо минули симптоми інсульту, то далі лікуватися не потрібно.

Всім, хто пережив цю хворобу потрібні консультації неврологів і обстеження, яке з’ясує її причину і призначить профілактику. Тільки таким чином можна зменшити на 50-80% ризик повторного інсульту.

Міф 3. Під час лікування потрібно ставити багато крапельниць.

У більшості випадків це має сенс у перші 1-2 дні від початку захворювання. А ось більшість ліків для крапельниць (для “захисту”, для “відновлення мозку”, нейропротектори, “препарати для судин”, антиоксиданти) не мають науково доведеної безпеки і ефективності і не використовуються для лікування інсульту.

Міф 4. Лікування цього захворювання складається з гострого періоду, коли хворому не можна сідати і ставати на ноги, і подальшої реабілітації – через пару тижнів або навіть місяців.

Насправді при гострому інсульті реабілітація повинна початися через 2-3 дні після надходження до медустанови. Чим пізніше вона почнеться, тим меншою буде її користь.

Міф 5. Час лікує. Порушення після інсульту поступово зникнуть самі по собі.

Мозок здатний самовідновлюватися і зменшувати порушення тільки перші 2-3 тижні, і то не у кожного пацієнта. Щоб відновити порушені функції, потрібно пройти реабілітацію, займатися з фізтерапевтом, ерготерапевтами і логопедом.

Масаж, ванни, електростимуляція пошкоджених конеченостей, бджоли, п’явки і крапельниці з нейропротекторами не рекомендуються для використання.

Міф 6. Інсульт виникає через стреси, і з цим нічого не можна зробити.

Серед факторів ризику цього захворювання: похилий вік, поганий спосіб життя, медичні проблеми, куріння, зловживання алкоголем, мала фізактівность і ожиріння.

Також у зоні ризику люди з підвищеним кров’яним тиском, цукровим діабетом, високим холестерином і миготливою аритмією.

Медицина може визначити фактори ризику і розрахувати ймовірність інсульту на найближчі 5-10 років. З такими знаннями можна дати пораду пацієнтам і зменшити ризик хвороби на 50-80%.

Міф 7. Щоб уникнути інсульту, потрібно 1-2 рази на рік лягати у лікарню, щоб прокапали “або почистити судини”.

“Прокапування” не має ніяких науково підтверджених плюсів у профілактиці інсульту та його не рекомендують у багатьох розвинених країнах.

Читайте: Без цього не можна схуднути! Розкрито секрет стрункості



До речі, раніше Уляна Супрун розвінчала деякі з популярних міфів щодо психічного здоров’я.