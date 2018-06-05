Вчені вилікували рак у термінальній стадії

Вчені, за допомогою експериментальної процедури, змогли врятувати жінку від раку грудей у термінальній стадії.

Американським вченим вдалося врятувати жінку від раку грудей у термінальній стадії. Для цього вони використали експериментальне лікування, повідомляє BBC.

У печінці Джуді були пухлини розміром з тенісний м’яч, у всьому її тілі були метастази.

Нову технологію називають живими ліками, оскільки препарат для лікування виробляють з власних клітин пацієнта.

Спочатку пухлину пацієнта досліджують на генетичному рівні, щоб визначити ті мутації, завдяки яким рак можна зробити видимим для імунної системи. Коли вона починає атакувати ракові пухлини, медики аналізують лейкоцити в крові пацієнта і виділяють серед них ті, які можуть боротися з захворюванням.

Потім у лабораторії створюють схожі клітини у величезних кількостях.

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У випадку Джуді вже через тиждень після терапії почали відбуватися позитивні зміни. Проте вчені вважають, що таке лікування може подіяти не на всіх.

– Процедура на стадії експерименту, ми поки тільки вчимося робити це правильно, але потенційно в майбутньому її можна буде застосувати до будь-якого раку. Потрібно провести велику роботу, але є потенціал для зсуву парадигми у лікуванні раку до розробки унікального препарату для кожного пацієнта – це дуже відрізняється від інших видів лікування, – підсумував голова відділу хірургії Національного університету США з дослідження раку доктор Стівен Розенберг.

До слова, вчені з’ясували, що сода може підвищити ефективність хіміотерапії.