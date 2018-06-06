Кір в Україні: групи ризику вакцинуватимуть безкоштовно

В Україні проведуть безкоштовну вакцинацію проти кору дорослих із групи ризику.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров`я.

– Таке рішення було прийнято у зв`язку зі зростанням захворюваності на кір серед дорослих. З початку року 40% від усіх хворих становлять саме дорослі. Зокрема, йдеться про поширення захворюваності у групах, які проживають у спільному просторі (військові, бійці АТО, студенти), а також серед освітян та медиків, – зазначають у МОЗ.

Для цього вже замовили додатково 392 тис. доз вакцин для профілактики кору. Їх закуплять на заощаджені завдяки міжнародним організаціям кошти з бюджету 2017 року.

– Найближчим часом буде прийнято порядок проведення імунізації дорослим та визначено групи, яких вакцинуватимуть безоплатно, – йдеться у повідомленні.

За даними Центру громадського здоров’я МОЗ, за 22-й тиждень 2018 року на кір захворіли 1132 людини: 463 дорослих і 669 дітей.

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Нагадаємо, Факти ICTV дізналися у лікаря-педіатра, координатора освітнього проекту Наукові пікніки Анастасії Бикової-Шелевицької про те, що потрібно знати, аби не захворіти на кір.