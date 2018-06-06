Названо пісню, яка може врятувати життя

Пісня Macarena іспанського гурту Los Del Rio може допомогти при виконанні непрямого масажу серця.

Ритм пісні Macarena іспанської групи Los Del Rio в 103 удари на хвилину відповідає потрібній частоті натискань на грудну клітку при виконанні непрямого масажу серця. Про дослідження іспанських учених пише Science Alert.

Експеримент показав, що з масажем серця найкраще за всіх впоралися студенти, які використовували метрономом, – 91% учасників цієї групи витримували правильний темп у 100-120 натискань на хвилину. На другому місці добровольці, які наспівували іспанську пісню, – 74% з них потрапляли у ритм. Гірше за всіх впоралися студенти, які не користувалися ні метрономом, ні Macarena – потрібної частоти вдалося дотриматися лише 21% з них.

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Автори дослідження відзначають, що, хоча ефективність метронома виявилася найвищою, його не завжди просто знайти, тому знання хіта 90-х може врятувати чиєсь життя.

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