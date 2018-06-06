Спалах ботулізму: Україна просить світ надати вакцини

Україна звернулася до міжнародних організацій з проханням надати вакцини проти ботулізму у якості благодійної допомоги.

Відповідного листа направила в.о. міністра охорони здоров`я Уляна Супрун, повідомляє прес-служба міністерства.

– Таке рішення було прийнято у зв`язку з очікуванням сезонного спалаху захворювання на ботулізм, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цього року Україна вперше на національному рівні закупить сироватки, серед яких і вакцина проти ботулізму.

– До 2018 року закупівля сироваток здійснювалася за кошти обласного або місцевого бюджетів, проте через відсутність реєстрації з 2014 року в Україні сироватка відсутня. Гуманітарні вантажі до цього часу були єдиним шляхом забезпечити громадян України специфічними сироватками в разі необхідності. Так, наприкінці жовтня минулого року на прохання МОЗ Міжнародний Комітет Червоного Хреста в Україні доставив 150 доз протиботулінічного імуноглобуліну, який розподілено між регіонами, – наголошують у МОЗ.

За даними відомства, з початку 2018 року в Україні зафіксовано 39 випадків захворювання на ботулізм, внаслідок яких отруїлось 45 людей, 4 людей померло.

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Нагадаємо, з настанням спеки в Києві було зафіксовано спалах ботулізму.