У Великій Британії жінці паралізувало обличчя від укусу кліща

У Великій Британії укус кліща викликав у жінки параліч лицьового нерва.

У Великій Британії жінка два роки не могла говорити через укус кліща, який викликав параліч лицьового нерва, повідомляє The Independent.

Через кілька днів після укусу кліща у червні 2015 року обличчя Рейчел Фоулкс-Девіс почало сповзати вниз і вона перестала відчувати губу.

Лікарі діагностували у жінки параліч Белла і прописали курс таблеток, який не допоміг їй. Крім того, Рейчел втратила можливість розмовляти, а до кінця року вона не могла моргати.

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Через якийсь час жінка пройшла дороге обстеження, яке визначило, що вона страждає на хворобу Лайма. Це – бактеріальне захворювання, що переносять кліщі, яке, за відсутності лікування, може привести до інвалідності або смерті.

Однак лікарі не погодилися з таким діагнозом, оскільки хвороба не поширена на території Уельсу, але все ж дали рекомендації щодо лікування.

До слова, американські вчені прийшли до висновку, що зайва вага маленької дитини негативно впливає на її подальший розумовий розвиток.