Прилетіли з неба! Жінку залило нечистотами з літака, що пролітав повз

Мешканці Канади в обличчя з неба прилетіли людські фекалії. Через нечистоти око жінки збільшилося до розмірів м’яча для гольфу.

Мешканка канадської провінції Британська Колумбія Сьюзан Аллан заявила, що їй в обличчя з неба прилетіли людські фекалії.

За словами жінки, нечистоти пролетіли крізь відкритий люк на даху машини, коли вона сиділа в ній із 21-річним сином, повідомляє The Canadian Press.

За словами жінки, інцидент стався ще 9 травня. Вони з сином чекали зеленого сигналу на світлофорі, коли на машину почали падати фекалії. Жінка з сином підняли голови та побачили в небі тільки літак.

Сьюзан Аллан також надала довідку від лікаря, в якій зазначено, що в неї був кон’юнктивіт через фекалії, що потрапили в очі. За словами жінки, її око збільшилося до розмірів м’яча для гольфу.

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Аллан зізнається, що не хотіла розповідати публічно про те, що сталося, але зважилася на це через бездіяльність місцевої влади. Вона хотіла, щоб її машину щонайменше помили, вибачилися і компенсували лікування очей.

У Транспортному агентстві Канади підтвердили факт розслідування, але деталі не повідомили.