Вчені назвали небезпеку довгого сну

Занадто довгий сон підвищує небезпеку передчасної смерті.
Японські вчені прийшли до висновку, що занадто короткий і занадто довгий сон підвищує ризик розвитку деменції і передчасної смерті у людей у віці більше 60 років, повідомляє EurekAlert!.
Результати дослідження показали, що захворюваність на деменцію і смертність були вищими у тих, хто спав менше 5 годин або більше 10 годин на добу.
Дослідники додали, що висока фізична активність у літніх людей компенсувала негативний ефект від недотримання гігієни сну.
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