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Вчені назвали небезпеку довгого сну

Занадто довгий сон підвищує небезпеку передчасної смерті.

Японські вчені прийшли до висновку, що занадто короткий і занадто довгий сон підвищує ризик розвитку деменції і передчасної смерті у людей у ​​віці більше 60 років, повідомляє EurekAlert!.

Результати дослідження показали, що захворюваність на деменцію і смертність були вищими у тих, хто спав менше 5 годин або більше 10 годин на добу.

Дослідники додали, що висока фізична активність у літніх людей компенсувала негативний ефект від недотримання гігієни сну.

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