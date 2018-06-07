Вчені назвали небезпеку довгого сну

Занадто довгий сон підвищує небезпеку передчасної смерті.

Японські вчені прийшли до висновку, що занадто короткий і занадто довгий сон підвищує ризик розвитку деменції і передчасної смерті у людей у ​​віці більше 60 років, повідомляє EurekAlert!.

Результати дослідження показали, що захворюваність на деменцію і смертність були вищими у тих, хто спав менше 5 годин або більше 10 годин на добу.

Дослідники додали, що висока фізична активність у літніх людей компенсувала негативний ефект від недотримання гігієни сну.

Читайте: Названо пісню, яка може врятувати життя

До слова, Уляна Супрун і лікар-невролог Юрій Фломін розвінчали 7 популярних міфів про інсульт.