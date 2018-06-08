Самотність стає національною хворобою: реальна дівчина VS віртуальна подружка

Самотність – головна проблема ХХІ століття. Факти ICTV розповідають, як його подолати.

Фахівці з усього світу назвали самотність головною проблемою XXI століття. За підрахунками соціологів, через два роки кількість одиноких людей у світі досягне 331 мільйона.

Найбільш одинокими країнами ЄС стали Німеччина, Швеція, Данія і Норвегія.

Найпрогресивніші країни також підпадають під вплив. Учені Гарвардського університету вирахували, що далі буде тільки гірше. Уже через 15 років у США, за їх розрахунками, одинаками будуть більше ніж 45% населення, а в Японії — 52%.

У нашій країні нараховується 750 тисяч самотніх літніх людей. Причини такої сумної статистики: трудова міграція, співвідношення між жінками і чоловіками ( на кожну 1000 жінок в Україні в середньому припадає 861 чоловіків ), розлучення ( понад 75 % сімейних пар розлучаються протягом перших п’яти років).

Чому ж люди обирають самотність?

Самотність та причини її виникнення

Людина — соціальна істота

Самотність шкодить здоров’ю і впливає на тривалість життя не менше, ніж хронічні захворювання, — британські лікарі загальної практики.

Самотність — це емоційний стан, який є унікальним для кожної людини. Вона примушує відчувати себе пустим, самотнім та небажаним.

Дослідники довели, що коли людині бракує спілкування, всі системи організму починають виходити з ладу: сповільнюється робота мозку, активно виробляються гормони стресу, погіршується робота імунної системи, посилюється схильність до шкідливих звичок та скорочується тривалість життя.

Основні причини виникнення та поширення цього явища виокремлюють такі:

представники молодого покоління занадто зацікавлені у своїй кар’єрі, а не в тому, щоб мати дітей та друзів;

відсутність навичок спілкування;

депресія, недооцінювання себе;

різниця поколінь.

Наслідки

Проблема самотності сприяла виникненню такого явища як Kodokushi. У перекладі з японської це означає самотню смерть — феномен, коли людина помирає в себе вдома, а її тіло знаходять лише через декілька місяців.

За статистикою, в Японії близько 30 000 людей похилого віку помирають самотніми.

Так одного разу в префектурі Сайтама поліція виявила відразу три тіла, які пролежали в будинку кілька місяців. Про те, що вся сім’я померла, стало відомо лише після того, як їм відключили за несплату газ і електрику.

Самогубство — агресія, яка скерована на себе, один з наслідків самотності.

Фактори, які можуть призвести до цього: фінансова нестабільність, непорозуміння в сім’ї, міжособистісні стосунки, проблеми соціального характеру.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я було складено рейтинг країн із найвищими показниками самогубства (на 100 000 людей):

1. Шрі-Ланка – 34.6 %

2. Гаяна – 30.6%

3. Монголія – 28.1%

4. Казахстан – 27.5%

5. Кот-д’Івуар – 27.2%

14. Білорусь – 19.1%

15. Польща – 18.5%

17. Росія – 17.9%

21. Україна – 16.6%

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З кожним роком технічний прогрес все більше і більше набирає швидкості. Ігри та роботи тепер стають одними з провідних інструментів у боротьбі з самотністю. Все більше людей замінює реальних друзів на віртуальних.

Але поки людина розуміє, що це лише заміщення проблеми самотності, а не її вирішення, ми можемо бути спокійними. Але це поки що.

Один із шляхів заміщення проблеми самотності є віртуальна гра LOVELY×CATION, розроблена японською студією Hibiki Works. Це новий тренд, який швидко набирає популярності. Гра повністю замінює реальні відносини.

Відбувається це таким шляхом: ви, придбавши програму, встановлюєте її на свій гаджет. Напочатку ви обираєте дівчину, яка вам найбільше сподобалась. Вказуєте відносини, які ви хочете (прості чи складні). Зі своєю віртуальною подружкою ви можете сваритися, спілкуватися, ходити на побачення — все, що ви робите у реальному житті. Також їй потрібно робити подарунки. У грі є товари, які ви можете додатково придбати.

Якщо бажаєте вийти на новий рівень відносин, ви можете зробити коханій пропозицію і зіграти реальне весілля.

Засновники стверджують, що вони створили гру, що допоможе молодим чоловікам набути впевненості у собі.

Один із користувачів програми поділився, чому він надає перевагу саме віртуальним відносинам:

Я для неї (віртуальної дівчини, – ред) залишаюся завжди єдиним. Скільки б чоловіків біля неї не знаходилося б, вона мене не покине. Вона не зрадить, не відмовить у спілкуванні.

Азума Хікарі — голографічна дружина майбутнього, створена японцем Мінорі Такечі.

Вона завжди поруч, завжди слухає і готова підтримати свого чоловіка. Азума може розбудити його зранку, та з усмішкою зустріти з роботи.

Винахідник вважає, що Хікарі здатна певним чином вирішити проблему із самотністю в Японії.

У Кореї представили робота Fribo, який буде нагадувати власнику про необхідність поспілкуватися з ким-небудь. Він працює лише тоді, коли друзі встановлюють його одне в одного вдома та створюють групу. За допомогою Fribo друзі можуть обмінюватися повідомленнями та спілкуватися.

Ззовні він нагадує кота з мультфільмів Хаяо Міядзакі.

5 кроків у боротьбі із самотністю

1. Зрозумійте різницю між двома видами самотності.

Проаналізуйте, що ви відчуваєте, коли перебуваєте на одинці. Ви можете насолоджуватися своєю незалежністю чи, навпаки, не бажаєте проводити жодної хвилини самостійно.

2. Закрийте сторінки Instagram чи Facebook.

Замість того, щоб вивчати сторінки інших людей, зустріньтеся з друзями, яких ви знаєте в реальному житті.

3. Допомагайте іншим.

Це дозволить вам відчути, що ви потрібні іншим, на вас чекають.

4. Відвідайте музичні фестивалі:

Білі ночі: 15-16 червня

На вас чекатимуть виступи понад 100 артистів різних музичних напрямків на п’яти сценах, а також креативні селфі-зони, арт-інсталяції, яскрава світломузика і атмосфера кращих європейських тусівок.

Leopolis Alfa Jazz Fest: 27 червня-1 липня

Цього року до Львова на фестиваль приїдуть володар Греммі Маркус Міллер, шведський музикант і композитор Ларс Даніельсон, британський вокаліст і композитор Джеймі Каллум.

Рок-Булава : 29 червня-1 липня

Вам варто добре підготуватися, взявши намет і спальник, адже фестиваль проходитиме біля річки протягом 3 днів і 3 ночей. Оголошені учасники: Green Grey, Дай Дарогу! (Білорусь), KARNA ,Morphine Suffering, SPACE OF VARIATIONS, ТТ’34 (Білорусь), PROJECT XY (Швеція), TETRYS – AGHIAZMA та ще більше 70 гуртів.

5. Знайомтеся на вулиці.

Знайте, ви від цього нічого не втрачаєте, але ж скільки ви можете отримати – нові знайомство, відчуття, досвід.

Людмила Огерчук

Фото: daily, twitter, interestinengineering, bloomberg, kudika, worldatlas,

theverge, zabaka