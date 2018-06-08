Як визначити дату пологів без УЗД: новий метод

Вчені знайшли дешевий і достовірний метод визначення дати народження дитини, точність якого можна порівняти з УЗД.

Для цього вони провели два експерименти, пише Naked Science.

Дослідники продемонстрували фрагменти РНК матері, за якими можна визначити приблизну дату народження.

У першому дослідженні взяла участь 31 вагітна жінка. При цьому зразки крові 21 з них послужили основою для виділеної закономірності. Вони розробили статистичну модель, до якої включили дев’ять транскриптів РНК з імунної системи матері, печінки плода і плаценти. На основі цієї моделі вони оцінили період пологів для інших 10 матерів. Точність прогнозу з розкидом у два тижні склала 45%. В аналогічній ситуації точність УЗД дорівнює 48%.

Другий експеримент був присвячений передчасним пологам. Для цього вчені виділили сім фрагментів материнської РНК, які свідчать про ранню народжуваніст. Ці дані дозволили передбачити передчасні пологи у шести з восьми жінок (точність 75%).

Рібонуклеїновая кислота (РНК) – це одна з трьох основних макромолекул (дві інші – ДНК і білки), які містяться в клітинах всіх живих організмів і відіграють важливу роль у кодуванні, прочитанні, регуляції і вираженні генів.