PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Здоров'я / Вчені назвали головну небезпеку кухонних рушників/

Вчені назвали головну небезпеку кухонних рушників

Багаторазове використання кухонних рушників сприяє росту патогенних мікроорганізмів на них, що може призвести до харчового отруєння.

полотенца на кухню

Про це повідомили вчені Університету Маврикія йдеться прес-релізі на EurekAlert!.

В ході дослідження були вивчені 100 рушників, які використовувалися протягом місяця. Вчені зібрали зразки бактерій, культивували їх і ідентифікували згідно зі стандартними біохімічними методами. Також було визначене бактеріальне навантаження — кількість бактерій, присутніх на аналізованій поверхні.

Читайте: У США 200 людей отруїлися салатом, п’ятеро загинули

На 49% рушників спостерігався ріст бактерій, який прямо залежав від кількості дітей та інших членів сім’ї, що живуть в будинку. Серед патогенної мікрофлори були виявлені колиморфні бактерії (36,7%), ентерококи (36,7%) і золотистий стафілокок (14,3%).

Колимофні бактерії (бактерії групи кишкової палички, БГКП) частіше зустрічалися на вологих і багаторазових рушниках. Вживання м’ясних продуктів в будинку також сприяло зростанню БГКП і золотистого стафілокока. Ці потенційно патогенні мікроорганізми можуть потрапляти на їжу і викликати розлади шлунково-кишкового тракту.

Раніше в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла, як уникнути харчового отруєння.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка