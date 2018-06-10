Вчені назвали головну небезпеку кухонних рушників

Багаторазове використання кухонних рушників сприяє росту патогенних мікроорганізмів на них, що може призвести до харчового отруєння.

Про це повідомили вчені Університету Маврикія йдеться прес-релізі на EurekAlert!.

В ході дослідження були вивчені 100 рушників, які використовувалися протягом місяця. Вчені зібрали зразки бактерій, культивували їх і ідентифікували згідно зі стандартними біохімічними методами. Також було визначене бактеріальне навантаження — кількість бактерій, присутніх на аналізованій поверхні.

Читайте: У США 200 людей отруїлися салатом, п’ятеро загинули

На 49% рушників спостерігався ріст бактерій, який прямо залежав від кількості дітей та інших членів сім’ї, що живуть в будинку. Серед патогенної мікрофлори були виявлені колиморфні бактерії (36,7%), ентерококи (36,7%) і золотистий стафілокок (14,3%).

Колимофні бактерії (бактерії групи кишкової палички, БГКП) частіше зустрічалися на вологих і багаторазових рушниках. Вживання м’ясних продуктів в будинку також сприяло зростанню БГКП і золотистого стафілокока. Ці потенційно патогенні мікроорганізми можуть потрапляти на їжу і викликати розлади шлунково-кишкового тракту.

Раніше в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла, як уникнути харчового отруєння.