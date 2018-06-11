Не могла ходити і говорити – дівчинку паралізувало після укусу кліща

В штаті Міссісіпі (США) 5-річну дівчинку вкусив кліщ, після чого її паралізувало.
В штаті Міссісіпі (США) 5-річна дівчинка втратила можливість розмовляти та ходити після того, як кліщ вкусив її в голову, повідомляє ABC News.
Ввечері з дитиною все було гаразд, але вже вранці ситуація сильно змінилася.
– Вона прокинулася, щоб збиратись до дитячого садочка, і тільки-но її ноги торкнулися підлоги, вона впала. Потім я підійшла, щоб зробити їй зачіску і помітила, що вона ледве розмовляє, і коли я її розчісувала побачила кліща, – розповіла мама дівчинки.
Після лікарського огляду стало зрозуміло, що параліч наступив через токсин, який кліщ впустив у тіло дитини.
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Через 12 годин дія токсину пройшла і дівчинка повернулася до нормального стану.
До слова, у Великій Британії укус кліща викликав у жінки параліч лицьового нерва.
Фото: Jessica Griffin