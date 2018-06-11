Вчені назвали небезпеку сну при світлі

Сон при денному світлі має негативний вплив на метаболічну функцію.
Вчені з Медичної школи Фейнберг дійшли висновку, що сон при денному світлі негативно впливає на метаболічну функцію організму, повідомляє AASM.
Дослідники встановили, що людям з зайвою вагою не можна спати при ввімкненому світлі.
– Наші дослідження показують, що сон при освітленні робить сильний вплив на показники резистентності до інсуліну, – розповів доктор Айві Чунг Мейсон.
Сон при ввімкненому світлі може зменшити здатність клітин реагувати на дію інсуліну і передувати розвитку діабету другого типу та ожиріння.
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До слова, японські вчені прийшли до висновку, що занадто короткий і занадто довгий сон підвищує ризик розвитку деменції.
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