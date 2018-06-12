Несподівана причина раннього старіння

Пологи у дуже юному віці підвищують ризик передчасного старіння у жінок.

Такі результати дослідження представили на Всесвітньому конгресі у Ванкувері вчені з Гавайського університету, пише Medikforum.

Вони стверджують, що жінки, які народили до 20 років, піддаються ризику ранньої менопаузи на 43% частіше.

Більш того, вони з’ясували, що такі жінки частіше за інших проходять через гінекологічну процедуру з видалення матки.

У ході дослідження вчені проаналізували дані 1 тис. жінок із різних країн світу. З’ясувалося, що у мешканок бідних держав менопауза настає в 45 років, що майже на 10 років раніше, ніж у жінок з більш благополучних країн.

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До слова, міжнародна група генетиків з’ясувала, що найбільше впливає на тривалість життя.