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“Розумні” віруси замінять антибіотики – учені

Учені бачать перевагу вірусів у боротьбі з інфекціями у тому, що вони не мають побічних ефектів.

Учені вважають, що віруси можуть стати чудовою альтернативою антибіотикам та ідеальним способом для боротьби з інфекціями.

Про це пише Popular Mechanics.

Віруси, які атакують тільки бактерії, називаються бактеріофагами, і вони стають ідеальними кандидатами для боротьби з бактеріальними хворобами.

Група дослідників провела клінічні випробування, щоб визначити, наскільки ефективні бактеріофаги в боротьбі з хворобами, і чи не будуть вони надавати якихось побічних ефектів на пацієнтів.

Читайте: Ожиріння спричиняють особливі бактерії – вчені

Як виявилося, бактеріофаги не тільки прекрасно можуть впоратися  з бактеріями, але ще й не дають побічних ефектів, властивих антибіотикам: не послаблюють імунну систему і не впливають негативно на шлунково-кишкову систему. Це відбувається через те, що бактеріофаги атакують специфічний тип бактерій, на відміну від антибіотиків, які наносять удар по всім бактеріям відразу.

Нагадаємо, у Японії знайшли бактерії, які здатні швидко поглинати пластик.

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