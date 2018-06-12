Влітку особливо актуальним аксесуаром стають сонцезахисні окуляри. Безліч брендів пропонують свої модні новинки. Однак, як виявилося, не всі вони безпечні для нас.

Розібратися в тому, як правильно підібрати окуляри, нам допоміг лікар-офтальмолог Максим Шеховцов.

Sci-fi або як швидко постаріти







В тренді, але безпечно: як обрати сонцезахисні окуляри і не нашкодити зору / 4 фотографии

– Зрозумійте, що окуляри повинні захищати не тільки очі, але і ніжну, вразливу шкіру навколо очей. Sci-fi занадто маленькі і будуть пропускати ультрафіолет на повіки, а це загрожує передчасним старінням шкіри, – зазначає Максим Шеховцов.

До слова, якщо зовсім відмовитися від окулярів, то ви будете постійно мружитися, а так швидко з’являться “гусячі лапки” біля очей. Однак, найстрашніше, що надлишки ультрафіолету здатні викликати катаракту (Помутніння кришталика ока. – Ред.), яка лікується виключно оперативним втручанням.

Якщо раніше захворювання було характерно для людей старшого віку, то зараз досить часто за допомогою почала звертатися молодь. Серед причин: повна відмова від окулярів або неправильний вибір. Але ж людина у зв’язку з роботою може довго перебувати на сонці, – розповідає лікар.

Sci-fi окуляри – іміджеві і не варто їх носити повсюди, тим паче довго під яскравим сонцем. Вони відмінно підійдуть для вечірки, але не більше.

Якщо ж вам дуже сподобався цей тренд і відмовитися від нього просто не під силу, то оберіть більшу форму.

Оправа повинна бути не тільки красивою

До вибору оправи потрібно підходити не менш ретельно. Перше, на що варто звернути увагу, це матеріал. Особливо це стосується алергіків. Найкраще зупинитися на титановій оправі, а якщо пластик, то ацетат.

– Люди часто забувають, що важливим аспектом є вага окулярів. У тих у кого чутлива шкіра потрібно підбирати легкі оправи, а комусь зручніше з більш масивною, – розповідає Максим Шеховцов.

Порада

аби напевно визначитися, що вам найкраще підходить, то в магазині обов’язково походіть від 2-5 хв. в окулярах. Так ви точно зрозумієте, чи є дискомфорт в їх носінні.

– Також важлива посадка окуляр на обличчі. Неправильна посадка може сприяти дискомфорту, аж до головних болей. Майстер повинен підігнати окуляри під вас, – зазначає офтальмолог.



В тренді, але безпечно: як обрати сонцезахисні окуляри і не нашкодити зору / 2 фотографии

Колір має значення

– Існує таке поняття, як несприйняття кольору. Це коли ви не можете носити окуляри, якогось певного кольору. У вас починають пекти очі, боліти голова тощо. Однак досвідчений фахівець, може підібрати вам необхідний відтінок, – розповідає лікар.

Сприйняття кольорів

це те, як ви бачите кольори в окулярах.

Завдяки цьому можна легко відрізнити якісні окуляри від неякісних.

Якщо ви одягаєте окуляри синього кольору і все навколо стає синім, то вони неякісні.

У хороших окулярах кольори максимально наближені до натуральних.





В тренді, але безпечно: як обрати сонцезахисні окуляри і не нашкодити зору / 3 фотографии

Особливо складно з вибором сонцезахисних окулярів людям з проблемами із зором. Для них відмінно підійдуть фотохроми або, як їх називають у народі, хамелеони. На вулиці вони затемнені, а коли ви заходите у приміщення, то стають прозорими.

– Погано, що в Україні відсутня культура носіння окуляр. Адже ми намагаємося захиститися від яскравості і від ультрафіолету. Ось взимку, навіть коли похмура погода зіниці стають ширшими, а з неба ультрафіолет йде такий же, а ще відблиски від снігу. Так ми отримуємо подвійний удар ультрафіолету. Тому я наполегливо рекомендую, особливо людям старше 40, що сонцезахисні окуляри потрібні не тільки влітку, а й взимку, – зазначає Максим Шеховцов.

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Фото: Differed, Cosmo, Pinterest, Glamadvice.