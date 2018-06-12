Як депресія впливає на пам’ять людини

Вчені з’ясували, що під час депресії людині важче згадувати і систематизувати події.

Вчені з Рурського університету дійшли висновку, що під час депресії людям важче згадувати і систематизувати події через те, що мозок формує менше нових нейронів, повідомляє Rub.

Для цього дослідники використали штучний інтелект.

За словами вчених, при депресивних розладах пацієнти можуть страждати серйозними когнітивними порушеннями, які інколи називають псевдодеменцією.

При псевдодеменції пам’ять відновлюється, коли закінчується депресивний епізод. Для того, аби зрозуміти цей процес, дослідники розробили обчислювальну модель, яка відображає особливості мозку пацієнта з депресіями.

– Досі передбачалося, що дефіцит пам’яті виникає тільки під час депресивного епізоду. Якщо наша модель вірна, серйозні депресивні розлади можуть мати більш далекосяжні наслідки. Після того, як спогади були пошкоджені, вони не відновлюються, навіть після того, як депресія вщухла, – розповіли вчені.

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До слова, досліди на гризунах показали, що підвищений рівень гормону стресу в однієї особини неминуче викликає зміну активності мозку в інших.