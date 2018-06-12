Зміщення дисків і хребців: Супрун розвінчала міфи

Міжхребцеві диски у людини дуже міцно пов’язані з хребтом, тому не можуть вилетіти або зміститися.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун.

– Тож якщо вам пропонували або пропонують поставити диск на місце, будьте обачливими. Адже діагнозу “вилітаючий диск” не існує, – заявила в.о. глави МОЗ. Супрун пояснила, що звук,ніби щось клацнуло у спині, коли мануальний терапевт начебто вправляє диск, виробляють міжхребцеві суглоби (а в грудному відділі ще і реберно-хребетні суглоби).

– У рідині, яка знаходиться в суглобах, міститься розчинений азот. За різкого натискання на хребці у суглобах може відбутись швидке зниження тиску, розчинений азот переходить у газоподібний стан, що і супроводжується характерним звуком. При цьому нічого не “повертається на місце”, оскільки все спочатку було на місці, – наголосила виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я.

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– Тож практикам “вправляння дисків, які вилетіли”, довіряти не варто, – підсумувала Супрун.

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