Деградуємо: вчені зафіксували падіння середнього рівня IQ

За останні десятиліття показники коефіцієнта IQ почали поступово знижуватися.

Це може бути пов’язано з абсолютно різними зовнішніми факторами, наприклад зі змінами в системі освіти або впливом ЗМІ, повідомляють дослідники в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

З 1932 по 1978 показник коефіцієнта IQ поступово підвищувався, але в останні роки вчені реєструють зворотний тренд.

Автори нової роботи, Бернт Братсберг та Оле Роджеберг з Центру економічних досліджень Рагнар Фріша, проаналізували дані 730 тис. норвезьких призовників, зібрані з 1970 по 2009 рік. Дослідження охоплює чоловіків, народжених в 1962-1991 роках. Вік учасників становив 18-19 років.

Середній показник коефіцієнта IQ для народжених в 1962 році склав 99,5 пунктів, а для народжених на 7 років пізніше вже 102,3 що узгоджується з ефектом Флінна. Однак потім показник знизився до 99,4 пунктів для чоловіків 1989 року народження. У наступні три роки рівень IQ залишився приблизно таким же, вчені помітили лише слабке зростання для тих, хто народився в 1991 році – на 0,3 пункту. Протягом періоду дослідження формат тесту і спосіб підрахунку результатів майже не змінювався.

У число можливих чинників, що впливають на зниження показників коефіцієнта IQ, увійшла міграція, погіршення якості освіти як в школах, так і всередині сімей, погіршення якості харчування і здоров’я, а також вплив ЗМІ.

