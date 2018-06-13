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Під Києвом школяра госпіталізували під час ЗНО

У Білій Церкві одного зі школярів госпіталізували з підозрою на кір під час проведення ЗНО з географії.

Отруєння

В одній зі шкіл Білої Церкви (Київська область) 8 червня під час проведення ЗНО було госпіталізовано до міської лікарні учня 11 класу, жителя Фастівського району, з підозрою на кір.

За даними департаменту охорони здоров’я Київської ОДА, разом із хворим у класі знаходилося ще 15 дітей.

В цілому у школі проходили ЗНО 293 учні з Білої Церкви та Білоцерківського, Рокитнянського, Таращанського, Ставищенського, Фастівського та Сквирського районів Київської області.
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– Департамент охорони здоров’я Київської обладміністрації терміново скликав оперативний штаб і провів низку протиепідемічних заходів заради локалізації і попередження захворюваності на кір серед контактних осіб, – йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що в Україні проведуть безкоштовну вакцинацію проти кору дорослих із групи ризику.

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