Під Києвом школяра госпіталізували під час ЗНО

У Білій Церкві одного зі школярів госпіталізували з підозрою на кір під час проведення ЗНО з географії.

В одній зі шкіл Білої Церкви (Київська область) 8 червня під час проведення ЗНО було госпіталізовано до міської лікарні учня 11 класу, жителя Фастівського району, з підозрою на кір.

За даними департаменту охорони здоров’я Київської ОДА, разом із хворим у класі знаходилося ще 15 дітей.

В цілому у школі проходили ЗНО 293 учні з Білої Церкви та Білоцерківського, Рокитнянського, Таращанського, Ставищенського, Фастівського та Сквирського районів Київської області.

Читайте: Абітурієнтка почала народжувати на ЗНО - інцидент в Харкові З мигалками та вітерцем. Випускника привезли на ЗНО на поліцейському авто ЗНО 2018: правильні відповіді з хімії

– Департамент охорони здоров’я Київської обладміністрації терміново скликав оперативний штаб і провів низку протиепідемічних заходів заради локалізації і попередження захворюваності на кір серед контактних осіб, – йдеться у повідомленні.