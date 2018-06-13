Супрун розвінчала три найнебезпечніші міфи про здорове харчування

Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла про поради, яких потрібно уникати.

Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, разом з лікарем гастроентерологом-дієтологом Наталією Динник, опублікувала у Facebook поширені міфи про здорове харчування.

Лікування содою

Краще не використовувати соду з водою та натще для того, щоб покращити обмін речовин чи кислотно-лужний баланс.

– Тривале споживання соди нерідко викликає електролітні порушення, підвищується рівень натрію в противагу зменшення рівня калію, кальцію та магнію, що може призводити до порушення у серцево-судинній регуляції, підвищення артеріального тиску, порушенню мінералізації кісток, утворення каменів у нирках, нерідко навіть до таких ускладнень, як набряк мозку, – пише Супрун.



Також сода підвищує кислотність шлунку й може призвести до виразкової хвороби шлунку та дванадцятипалої кишки. Вони, у свою чергу, можуть викликати перфорацію та шлунково-кишкову кровотечу. Допомогти у такому випадку можна буде тільки хірургічно та в умовах реанімації.

Перекис водню проти мікробів

Про застосування диво-пігулки у вигляді перекису водню часто можна почути в інтернеті. Проте вона не має доказової бази, крім думки одного автора-професора.

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– Досить часто пацієнти вірять у диво-пігулку та потрапляють у лікарні з запаленням не лише шлунка, а й кишківника, підшлункової залози, перитонітом, – написала виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я.



Призначення жовчогінних засобів

Часто люди роблять помилку, коли призначають собі жовчогінні засоби, а особливо пацієнти, в яких вже встановлено жовчо-кам’яну хворобу.

– Натомість їм взагалі протипоказано вживати будь-які засоби, які містять трави з жовчогінними властивостями, наприклад, розторопшу. Таке “лікування” може призвести до загострення холециститу, виходу каменю з жовчного міхура у холедох та спровокувати ургентний стан з гострою жовчною колікою, механічною жовтяницею та розвитком панкреатиту, коли лише вчасна хірургічна допомога може зарадити, – попереджає Супрун.



За її словами, найкращими засобами для запобігання жовчнокам’яної хвороби є:

регулярні повноцінні сніданки з вживанням корисних жирів;

невеликі перерви між прийомами їжі;

відмова від кави натще.

Супрун додала, що для того, аби бути більш здоровими, потрібно їсти багато овочів та фруктів, пити достатньо води та обмежувати продукти, які містять цукор, сіль та біле борошно.

Також не потрібно забувати, що найкращим порадником стосовно питань здоров’я є сімейний лікар.

До слова, Уляна Супрун і лікар-невролог Юрій Фломін розвінчали 7 популярних міфів про інсульт.