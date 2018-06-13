PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Здоров'я / Україна скасувала заборону на вакцину БЦЖ/

Україна скасувала заборону на вакцину БЦЖ

Тимчасову заборону на вакцину БЦЖ в Україні скасували.

Державна служба лікарських засобів і контролю за наркотиками прийняла рішення скасувати тимчасову заборону на вакцину БЦЖ, повідомляється на сайті відомства.

– Розпорядження Державної служби лікарських засобів і контролю над наркотиками… про тимчасову заборону реалізації та застосування медичного імунобіологічного препарату вакцина БЦЖ ліофілізована… серії 297 виробництва ВВ-NCIPD Ltd, Болгарія, відкликається, – йдеться у повідомленні.

Дозвіл застосування вакцини прийняли на підставі протоколу розслідування та встановлення причинно-наслідкового зв’язку між інцидентами і використанням вакцини.

Читайте: Україна увійшла до списку країн з проблемами вакцинації (РЕЙТИНГ)

До слова, Міністерство охорони здоров’я може внести зміни до календаря щеплень, аби підвищити рівень вакцинації.

 

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка