Україна скасувала заборону на вакцину БЦЖ

Тимчасову заборону на вакцину БЦЖ в Україні скасували.

Державна служба лікарських засобів і контролю за наркотиками прийняла рішення скасувати тимчасову заборону на вакцину БЦЖ, повідомляється на сайті відомства.

– Розпорядження Державної служби лікарських засобів і контролю над наркотиками… про тимчасову заборону реалізації та застосування медичного імунобіологічного препарату вакцина БЦЖ ліофілізована… серії 297 виробництва ВВ-NCIPD Ltd, Болгарія, відкликається, – йдеться у повідомленні.

Дозвіл застосування вакцини прийняли на підставі протоколу розслідування та встановлення причинно-наслідкового зв’язку між інцидентами і використанням вакцини.

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До слова, Міністерство охорони здоров’я може внести зміни до календаря щеплень, аби підвищити рівень вакцинації.