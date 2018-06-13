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Як вулична їжа може зруйнувати наше здоров’я – експерти

Чому вулична їжа може бути небезпечною для нашого здоров’я та як вберегти себе.

Неякісний фаст-фуд – справжня отрута, особливо за високих температур на вулиці. Адже там вирують мільярди  різних мікроорганізмів, зокрема – сальмонельоз, стафілококи та навіть паличка Коха, – попереджає харчовий технолог Олена Сидоренко.

Якщо ви все ж таки отруїлися, напишіть скаргу у Держпродспоживслужбу, і інспектор повинен виїхати, взяти відбір проб.

Якщо виявлено небезпечні елементи їжі, неналежний санітарний стан, то підприємство штрафується або закривається з попередженням на тиждень, зважаючи, наскільки серйозне порушення.

– Спробувати піти на компроміс з власниками кіоску та отримати від них гроші за лікування чи моральну шкоду – можна, та навряд чи вони на нього підуть. Тому – сміливо пишіть на них заяву в поліцію. Коли розумієте, що доказовий процес проти вас – підключайте соціальні мережі, – радить адвокат Тетяна Лежух-Вовк.

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Старе зіпсоване м’ясо, замасковане у лаваші під купою соусів, гарячий хот-дог із простроченою сосискою, тухла курка гриль. Як нас вбивають вуличної їжею дивіться у сюжеті  Ранку у великому місті.

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