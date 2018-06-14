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Віруючі vs атеїсти. Вчені з’ясували, хто живе довше

Американські вчені прийшли до висновку, що релігійні люди живуть у середньому на 5,64 роки довше за атеїстів.

Старість

Група вчених з Університету штату Огайо провела нове дослідження і довела, що релігія впливає на тривалість життя, пише The Independent.

Згідно з отриманими результатами, релігійні люди живуть у середньому на 5,64 роки довше за атеїстів.

На тривалість життя релігійних людей впливає більш активне соціальне життя і волонтерство.

Це допомагає вирішити проблеми малорухливого способу життя і самотності, від яких багато хто страждає у старості.

Крім того, віруючі люди менше схильні до шкідливих звичок і стресу.

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Для дослідження вчені використовували дані з тисячі некрологів 42 штатів. У документах досліджувалися релігійна приналежність, а також спосіб життя померлих.

При цьому більш глибоке вивчення інформації показало ще більш значну різницю – 6,48 роки.

Раніше вчені з’ясували, що швидка ходьба здатна продовжити життя. Дослідження довели, що цей спосіб є ефективнішим за повільні прогулянки.

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