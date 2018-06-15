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Рак допоможуть вилікувати звичайні ліки – вчені

Препарати, які знижують рівень ліпопротеїнів в крові, можуть допомогти у боротьбі з раком.

Вчений

Група американських вчених прийшла до висновку, що препарати, які використовують для зниження рівня ліпопротеїнів в крові, можуть підвищити ефективність хіміотерапії для боротьби з раком крові, повідомляє MedicalXpress.

Найчастіше зазначену групу препаратів використовують для зниження вмісту в крові жирів, що збільшують ризик розвитку атеросклерозу.

За словами вчених, препарат симвастатин підвищує ефективність протипухлинного препарату венетоклакса в мишачій моделі хронічного лімфолейкозу.

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До слова, вчені, за допомогою експериментальної процедури, змогли врятувати жінку від раку грудей у термінальній стадії.

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