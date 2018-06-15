Рак допоможуть вилікувати звичайні ліки – вчені

Препарати, які знижують рівень ліпопротеїнів в крові, можуть допомогти у боротьбі з раком.
Група американських вчених прийшла до висновку, що препарати, які використовують для зниження рівня ліпопротеїнів в крові, можуть підвищити ефективність хіміотерапії для боротьби з раком крові, повідомляє MedicalXpress.
Найчастіше зазначену групу препаратів використовують для зниження вмісту в крові жирів, що збільшують ризик розвитку атеросклерозу.
За словами вчених, препарат симвастатин підвищує ефективність протипухлинного препарату венетоклакса в мишачій моделі хронічного лімфолейкозу.
Читайте: “Розумні” віруси замінять антибіотики – вчені
До слова, вчені, за допомогою експериментальної процедури, змогли врятувати жінку від раку грудей у термінальній стадії.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+