Хвороби майбутнього. Які епідемії накриють планету вже у 2045 році

Вчені та лікарі раз у раз лякають людство, прогнозуючи різні епідемії. Факти ICTV виділили найстрашніші з них.

Хвороби майбутнього, крім очевидних віртуальної залежності і роботофобії, існує небезпека й інших не менш небезпечних епідемій. Уже через десяток років вони можуть забрати мільйони життів. А поки більшість людей не сприймають тенденцію серйозно, а даремно. Адже саме діяльність людини і провокує глобальні проблеми і призводить до несподіваних наслідків, таких як епідемії.

Хвороба Ікс

Всесвітня організація охорони здоров’я попередила про високу ймовірність нової глобальної епідемії, причиною якої стане невідома поки інфекція – так звана хвороба Ікс.

Цю інфекцію експерти ВООЗ включили до списку захворювань, які можуть охопити все людство.

До нього також увійшли вірусні геморагічні лихоманки Ласса і Ебола, а також такі інфекції, як лихоманка Марбург, лихоманка Крим-Конго, близькосхідний респіраторний синдром, важкий гострий респіраторний синдром і хвороба Зіка.

Хвороба Ікс, на їхню думку, може виявитися такою ж смертоносною, як іспанка.

Як відомо, від іспанки у 1918-1919 роках загинули 50-100 млн осіб.

Ожиріння

Вчені попередили, що до 2045 року від ожиріння страждатиме 22% населення планети, а кожен 8 буде хворіти на цукровий діабет другого типу.

Неправильне харчування і знижена активність – ось головні причини ожиріння, які щорічно поширюються на все більшу кількість людей. Адже шкідлива їжа з великою кількістю жирів і цукру – легкодоступна, швидка і дешева, на відміну від здорової їжі. А поширеність інтернету і відсутність необхідності працювати фізично або постійно перебувати у русі, призводить до прогресування цієї хвороби.

Епідемія раку

Людина своєю діяльністю сприяє поширенню раку серед населення планети і диких тварин. Такого висновку дійшли вчені з Університету штату Арізона, результати дослідження яких опубліковано у Nature Ecology & Evolution.

Куріння, дієти, забруднення повітря, хімічні речовини, що використовуються у продуктах харчування і засобах особистої гігієни, і навіть занадто багато сонця – це фактори, які сприяють збільшенню ризику розвитку раку у людини.

При цьому, на думку вчених, люди змінюють навколишнє середовище таким чином, що це викликає рак також у популяціях диких тварин. Це відбувається через хімічне забруднення атмосфери та гідросфери, виділення радіаційного випромінювання з ядерних установок, накопичення пластику, а також використання пестицидів на сільськогосподарських угіддях.

Читайте: Список продуктів, які викликають рак Вчені вилікували рак у термінальній стадії Вони викликають рак! Названо 5 небезпечних побутових предметів

Антибіотики не допоможуть!

Незабаром світ може охопити страшна епідемія, яка буде знищувати рослини, тварин і людей. І від неї не буде ліків.

Як свідчить спільне дослідження вчених з Імперського коледжу Лондона і Ексетерського університету, її викличе, швидше за все, нечутливий до лікування грибок. Такі висновки були опубліковані у науковому журналі Science.

Цей грибок незабаром може перетворитися на подобу стійких до антибіотиків супербактерій і набути несприйнятливість до протигрибкових препаратів. Зокрема, цьому сприяє регулярне використання препаратів для лікування грибкового стоматиту, епідермофітії стоп, дерматомікози та оніхомікозу.

За словами вчених, вже зараз грибкові інфекції забирають більше життів, ніж рак молочної залози і малярія.

Депресія

ВООЗ назвала депресію – хворобою, від якої до 2030 року буде страждати найбільше людей. І якщо ще сто років тому депресію мав лише 1% людства, то зараз – більше 20%, і ця цифра зростає. Жінки більш схильні до депресії, ніж чоловіки. У гіршому випадку, депресія призводить до самогубств.

У людей, які пережили будь-які несприятливі події (втрату роботи, втрату близьких людей, психологічну травму), з більшою ймовірністю розвивається депресія. Депресія, у свою чергу, може посилювати стрес, порушувати нормальну життєдіяльність.

Фахівці ВООЗ стверджують, що існує взаємозв’язок між депресією і фізичним здоров’ям. Наприклад, серцево-судинні хвороби можуть призводити до розвитку депресії і навпаки.

Є також і дієве лікування депресії, але його, на жаль, отримує тільки половина хворих (це у розвинених країнах), а у більшості випадків – лише 10% від тих, хто страждає на цю недугу. Та не хвилюйтеся, є методи, які не тільки допоможуть розпізнати депресію, а позбутися від неї.

Читайте: Апокаліпсис близько: 8 факторів, які знищують Землю



До речі, денний сон сигналізує про небезпечну хворобу.

