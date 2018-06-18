ВООЗ визнала залежність від відеоігор хворобою

Розлад можуть діагностувати, якщо у людини через відеоігори більше року спостерігаються порушення в особистій, сімейній, соціальній та інших областях.

Понад 55 тисяч хвороб, травм і розладів, включаючи ігрову залежність, включено в опубліковане у понеділок Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) одинадцяте видання Міжнародної класифікації хвороб (МКБ-11). Цей документ вперше повністю представлено в електронному вигляді.

Згідно з кваліфікацією, геймера можуть визнати хворим, якщо відеоігри стали його пріоритетом, займають все більше часу і заважають у житті.

При цьому ці симптоми повинні спостерігатися не менше року.

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– ігрова залежність або залежність від відеоігор – форма психологічної залежності, що виявляється у нав’язливому захопленні відеоіграми. Основними проявами цієї залежності є бажання усе більше часу проводити за відеоіграми і дратівливість, коли такої можливості немає, – пояснюється в документі.

Нагадаємо, ВООЗ заявила, що від захворювань, пов’язаних із забрудненням повітря, у світі помирає 7 мільйонів осіб.