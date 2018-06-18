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Є у кожній аптеці: знайдений простий спосіб запобігання раку

Вітамін D сприяє зменшенню ризику розвитку раку грудей.

Це показали результати нового дослідження, проведеного вченими з Каліфорнійського університету у Сан-Дієго, передає Lenta.ru.

За словами дослідників, результати роботи доповнюють епідеміологічні дані, згідно з якими спостерігається зв’язок між нестачею вітаміну D в організмі і появою злоякісних пухлин у грудях у жінок старшого віку.

Щоб досягти необхідного рівня вітаміну у крові, необхідно споживати дієтичні добавки та їжу з 4-6 тисячами міжнародних одиниць (МО) на день. Для вітаміну D одна міжнародна одиниця дорівнює 0,025 мікрограмів речовини.

Цю кількість можна значно збільшити при щоденному знаходженні на сонці протягом 10-15 хвилин.
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До речі, раніше експерти розповіли, як вулична їжа може зруйнувати наше здоров’я.

ФОТО: Pixabay

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