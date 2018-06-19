Небезпечний вік: коли люди починають стрімко набирати вагу

Жінки і чоловіки уразливі до швидкого набору ваги не в одному віці. Так, для прекрасної половини – це 35-40 років, для чоловіків – 40-45 років.

Такого висновку дійшли британські дієтологи, передає Healthystyle.info.

Вони провели експерименти, під час яких вивчили спосіб життя учасників дослідження: зміну харчових пристрастей, кількість робочого навантаження і якість відносин з партнером.

Зазначається, що в експерименті брали участь 1000 осіб.

Для жінок небезпечний вік для фігури – 35-40 років. Причина у тому, що після народження дитини вони стрімко набирають вагу, а постійне приготування їжі і сімейні застілля не дають можливості схуднути.

У чоловіків проблема зайвої ваги стає актуальною зазвичай у період 40 – 45 років. Основна причина (у 36% представників сильної статі) – стрес на роботі. Фахівці вважають, що прагнення чоловіків побудувати успішну кар’єру ставить на задній план спорт, на який часто не знаходиться вільного часу.

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До речі, раніше вчені знайшли простий спосіб запобігання раку.

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