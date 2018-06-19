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Три причини одружитися

Британські вчені впевнені, що шлюб може захищати від розвитку серцево-судинних захворювань, інсульту, а також передчасної смерті.

Свої висновки вчені Кілського університету зробили після 34-х досліджень, проведених з 1963-го по 2015-й рік, пише MedicalXpress.

Щоб знайти зв’язок між сімейним станом і здоров’ям людини, вони залучили близько 2 млн добровольців у віці від 42 до 77 років.

З’ясувалося, що люди, які ніколи не перебували у шлюбі, були розведені або ж овдовіли, вмирали частіше тих, які перебували в шлюбі.

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Більш того, розлучення підвищувало ймовірність розвитку серцево-судинних захворювань на 25% та інсульту – на 16%.

Неодружені люди також схильні до ризику смерті від ішемічної хвороби серця (42%).

Вчені пояснюють такі результати тим, що одружені люди раніше помічають проблеми зі здоров’ям, у них міцні соціальні зв’язки і вищі доходи.

До речі, вчені назвали професію, що руйнує шлюб.

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