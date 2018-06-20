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Гомосексуальність не хвороба – Супрун розвіяла міф про нетрадиційну орієнтацію

Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун заявила, що гомосексуальність не можна вилікувати.

Геї

Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун написала у Facebook, що гомосексуальність – це не хвороба, яку можна вилікувати.

– Сьогодні ми руйнуємо міфи і стереотипи, які вже давно були спростовані наукою. Наприклад, що гомосексуальність – це хвороба. У першій половині 20-го століття гомосексуальність вважалася психічним розладом, який лікували. Часто дуже жорстокими і принизливими методами, як електрична шокова терапія і примусові побачення з жінками. Зайве говорити, що це виявилося абсолютно неефективним, – написала Супрун.

Вона додала, що у другій половині минулого століття вчені прийшли до висновку, що гомосексуальна орієнтація формується ще до народження людини і не залежить від її оточення або способу життя.

Також гомосексуальність викреслили з міжнародної класифікацієї хвороб (МКБ-10) у 1992 році.

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До слова, 17 червня у Києві пройшов щорічний Марш рівності КиївПрайд 2018 за права ЛГБТ-спільноти.

 

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